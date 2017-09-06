

Alithia “Ay Mamas Hala Sultan’ı ‘Bozmadı’” başlıklı haberinde "KKTC" Devletinin Kıbrslı Rumların bu yıl Güzelyurt’taki Ay Mamas Kilisesi’nde ayin yapmasını “yasakladığını”, buna rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin kuzeyden 600 civarında KıbrıslıTürkün Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ne gitmesine izin verdiğini yazdı.



Haberde Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın “Kıbrıs’ta yaşadıkları sürece herkesin, Ada genelinde dini ibadet ve ibadet yerlerine erişim özgürlüğünün bölünmüşlüğe kurban edilmemesi veya politikaya bağlı olmaması gerektiğini” söylediği belirtildi.



"KKTC" devletinin Ay. Mamas yortusu gününde Kıbrıslı Rumların Güzelyurt’taki kiliseye gitmesini “yasakladığını” vurgulayan gazete, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’i kaynak göstererek Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin bu durumu “dini özgürlüğe kısıtlama” addettiğini ve BM nezdinde protesto etmek niyetinde olduğunu yazdı.



Habere göre “Biz Hala Sultan Tekkesi’nde ibadete, statüleri her ne olursa olsun, yasal veya yasa dışı, işgal bölgelerindeki Müslümanların ibadeti olarak görüyoruz” diyen Kasulidis, Erenköy Direnişini Anma Günü’nde Erenköy’e toplu gidişler söz konusu olduğunda da aynı şekilde davrandıklarını söyledi, özetle şunları ekledi:



“BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ GÖSTERDİK”



“Çünkü orada, aslında mahsur kaldıklarından beri uzun saatler yolculuk yapmaları gereken Dillirga sakinlerinin Lefkoşa’ya çok daha kısa sürede gelebilmelerine hizmet eden Limnidi barikatının (Yeşilırmak Geçidi) açılmasından söz ediyorduk. Dolayısıyla, orada da anlaşmaları uygulayarak büyüklüğümüzü gösterdik.



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun iki toplum arasındaki temasların ve inananlar için önemli bir bayramda dini özgürlüklerin karşılıklı olarak kullanılmasının bozulmaya başlaması için oynadığı oyuna sürüklenmemiz söz konusu değildir.”



Fileleftheros, “700 İbadetçi Hala Sultan’da” başlıklı haberinde, KıbrısRum polisinin ziyaret dolayısıyla konvoya eskort yaptığını, Tekke’ye giden yolu 300 metre mesafeden kestiğini ve ziyaret sırasında başka ziyaretçilerin alana girmesine izin vermediğini yazdı.



Politis haberi “İbadeti Siyasi Mesele Yaptılar… Yoannis Kasulidis Yasaklama Oyununu Oynamayacağız Yorumunu Yaptı… Larnaka’da İbadet… Tekke ‘İstakoz’… Müftü Kendisi İçin Önemli Olanın Dini Özgürlük Olduğunu Söyleyerek İşgal Bölgelerinden Mesaj Gönderdi” başlık ve spotlarıyla aktardı.



Haberi Haravgi “İşgal Bölgelerinden Hala Sultan’a 600 İbadetçi” başlığını attı.