Büyükler sahne alıyor

Voleybolda 2018-2019 lig sezonu Cuma günü yıldız kızlar ligi ile başlarken, bugün büyük kadınlar ve büyük erkekler liglerinde de ilk maçlar oynanacak. Ligin ilk hafta mücadelesi bugün Erenköy’de başlayacak. Erenköy Spor Salonu’nda Yeni Erenköy BVK, Yakın Doğu Üniversitesi’ni kadın ve erkeklerde konuk edecek.

Ligde yarın Atatürk Spor Salonu’nda Vakıflar ile Lefke Avrupa Üniversitesi büyük kadın mücadelesinin yanı sıra Vakıflar – Çamlık Spor karşılaşmaları oynanacak.

Yıldızlarda ilk smaçlar atıldı

Yıldız Kızlar Ligi’nde ise oynanması planlanan dört karşılaşmanın üç tanesi oynandı. Cuma günü oynanması planlanan Çamlık Spor – Vakıflar karşılaşmasına Vakıflar çıkmazken, Doğu Akdeniz Üniversitesi yıldız kız takımı Mağusa Gelişim Akademisi’ni 3-0 yendi. Cumartesi günü Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan mücadelelerde Yeni Erenköy rakibi YDÜ’yü 3-0, bu sezon ilk kez ligde yer alan Mağusa Spor Akademisi Derneği bir diğer yeni ekip TED Koleji’ni 3-0 mağlup etti.

Yıldız Kızlar

Çamlık Spor – Vakıflar: Oynanmadı

MGA – DAÜ: 0-3

YDÜ – Y.Erenköy: 0-3

TED – MSA: 0-3

Bugün

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy BVK-YDÜ (18.30 – B. Kadın)

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy BVK-YDÜ (20.00 – B. Erkek)

Yarın

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – LAÜ (18.30 – B. Kadın)

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – Çamlık Spor (20.00 – B. Erkek)

9 Kasım Cuma

Mağusa Arena: Çamlık Spor – MSA (18.00 – Yıldız Kız)

Mağusa Arena: MGA – TED (19.30 – Yıldız Kız)

10 Kasım Cumartesi

N. Taşkın Spor Salonu: Vakıflar – Y. Erenköy BVK (14.30 – Yıldız Kız)

N. Taşkın Spor Salonu: YDÜ – DAÜ (16.00 – Yıldız Kız)