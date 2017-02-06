Büyükkonuk’ta eşek günü yapıldı

Büyükkonuk Eko Turizm Derneği’nin düzenlediği ve Büyükkonuk Belediyesi’nin de destek verdiği “8’inci Eşek Günü” dün Büyükkonuk’ta yapıldı.

Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Ekibi’nin gösterisiyle başlayan etkinliğe katılan çocuklar, eşekleri ve diğer bazı çiftlik hayvanlarını tanıyarak güzel bir gün geçirdi.

Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Kıymet Alibey, etkinlikle ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, Eşek Günü etkinliğinin sekiz yıl önce doğa ve hayvanlarla bütünlük sağlamak amacıyla başlattıkları bir proje olduğunu söyledi.

Alibey, şubat ayının ilk pazar günü yapılan etkinliği bu yıl belediyeye kazandırılan The Pine View tesislerinde yer aldığını dile getirdi.

Alibey, etkinlikte ayrıca somut olmayan mirasın korunması projesi kapsamında hayata geçirilen el işlerinin de sergilendiğini kaydetti.



Sennaroğlu: “Eko gün konseptini yaşıyoruz”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise etkinliğin amacına hizmet edeceğini belirterek bu gibi etkinliklerle bölgede eko gün konseptini yaşattıklarını söyledi.

Gün boyu köy aktivitelerinin yer aldığı etkinlikte tiyatro gösterimi, müzik dinletisinin yanı sıra el sanatları tanıtıldı. Kurulan stantlarda çeşitli ürünler satıldı.

