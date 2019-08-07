Büyükkonuk yasta

Büyükkonuk’ta kendine ait marketin damına merdivenle çıkarken dengesini kaybederek 4 metre yüksekten düşen 49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu, yıllardır Büyükkonuk’ta market işletmeciliği yapan, bölgenin sevilen isimlerindendi.

Ani ölümü ile sevenlerini ve bölgeyi yasa boğan Mehmet Erhan Şenoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

Ağır yaralı halde Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde getirilen Mehmet Erhan Şenoğlu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Beton zemine düştü…

Polis, Büyükkonuk'ta sakin Mehmet Erhan Şenoğlu (E-49)’nun saat 12:30 sıralarında, iş yerinin damına merdiven ile çıkmaya çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır sekilde yaralandığını açıkladı.

Kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Mehmet Erhan Şenoğlu’nün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.