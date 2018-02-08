Büyükkonuk Festivali'ni boykot kararı

Khora, Büyükkonuk Ekogün’e katılmayacağını açıkladı. Festival için çalışan tüm emekçilerden ve bölge halkından özür dileyen Khora Yayınevi, belediyenin tutumu değişmediği sürece Büyükkonuk festivaline katılmayacaklarını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

Düşünce Özgürlüğüne Saygı Duymayan Bir Belediyenin Festivalinde Kitabın Ne İşi Olur!

Khora Yayınevi olarak Büyükkonuk’ta gerçekleştirilen festivale uzun yıllardır katılmakta ve kitaplarımızı okurlarla buluşturmaktayız. Ülkemizin en güzel köylerinden birinde, bölge halkının el emeği ile ürettiği ürünlerin sergilendiği ve satıldığı festivalde bulunmaktan da büyük keyif almaktayız. Ancak Büyükkonuk Belediye Başkanı ve aynı fikirdeki bazı belediye yetkilileri, ne yazık ki bu güzelliğe gölge düşürecek açıklamalar ve icraatlar yapmıştır. Ahmet Sennaroğlu, ülkemiz tarihine kara bir leke bırakacak eylemliliklere ön ayak olmuş, düşünce özgürlüğüne saldıranları açıkça desteklemiş, onlara kefil olmuştur. Düşünce özgürlüğüne saygısı olmayan bir belediyenin festivalinde kitabın ne işi olur! Festival için çalışan tüm emekçilerden ve üretken bölge halkından özür dileyerek, belediyenin tutumu değişmedikçe Büyükkonuk festivaline katılmayacağımızı duyurur, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne saygısı olan tüm kitap evlerini de aynı kararı almaya davet ederiz.