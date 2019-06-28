Büyükkonuk Belediyesi’nde işler karıştı

Büyükkonuk Belediyesi’nde geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri maaş sorunu nedeniyle çalışanlar belediyede grev başlattı. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla hizmete kendisinin devam ettiğini iddia etti.

Devrimci Genel İş Sendikası Ömer Naşit Büyükkonuk Belesiyesi’ndeki grevle ilgili açıklama yaptı. Naşit, işçilerin mağduriyetinin aylardır sürdüğünü ifade ederek sorunun artık bir güven bunalımı olduğunu kaydetti.

Naşit: “Sorun güven bunalımıdır, eylem ve grevlere devam edeceğiz”

Açıklama şöyle:

“Son günlerde Büyükkonuk Belediyesinde yaşananlarla ilgili bilgi aktarmak gerektiğini hissetmekteyim.

Büyükkonuk Belediyesinde geçtiğimiz Ağustos ayından beri devam eden maaş ve diğer haklardaki ödeme sıkıntıları devam etmektedir. Belediyenin mali sorunlarının giderilmesi ve düze çıkabilmesi adına gerekli sağlıklı mali yapıya kavuşabilmek için sendikamız ve belediye arasında protokol imzalanmıştır.

İşbu protokol ile birlikte Ocak Şubat ve Mart ayı maaşlarında tüm personel den yüzde 40 kesinti gerçekleşmiştir.

Fakat gelinen noktada bugün itibari ile Personelin belediyeden alacağı Mayıs ayı maaşı, 1 Mayıs ve Bayramlık ödeneği, 2018 yılı Ocak Şubat aylarına ait Hayat Pahalılığı farkları, 2019 yılı Ocak Şubat Mart ayı Hayat Pahalılığı farkları, 2017 ve 2018 yılı eğitim yardımları alacağı bulunmaktadır. Buna ilaveten Cuma gününe kadar ödenmesi gereken Haziran maaşlarıda Belediye Çalışanlarının alacaklı hanesine yazılacaktır.

Büyükkonuk Belediyesinde tüm bu maddi alacaklardan öte sorun ise Belediye Yönetimine karşı olan “Güven Bunalımı”dır.

İşbu alacak ve sorunları çözmek üzere gösterilen gayret ve görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu noktadan hareketle Belediye Personeli haklarını alana dek sendikamız eylem ve grev sürecine devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarım.”