"Orada devletin kaynaklarını akrabalarına peşkeş çekenler var mı?"

İsviçre'nin Crans Montana kasabasında bulunan Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros'un müzakere sürecine destek belirten sosyal medya paylaşımına Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'dan şaşırtan yorum, ilginç soru: “Orada devletin kaynaklarını yandaşlarına, akrabalarına peşkeş çeken insanlar görüyor musunuz acaba?”

“Şu güzelim Kıbrıs için oradan ibret ve güzel örnekler alabilseniz ne güzel olurdu”

Ticaret Odası Başkanı Toros'un kasabadan iki manzara fotoğrafı eşliğinde yayınladığı paylaşımına Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın yorumu şöyle:

"Sayın Toros, orada trafik kurallarını sürekli ihlal eden insanlar, egzoslarından gürültü ve duman çıkaran maçolar, yediği cipsin paketini yere atan cahiller, devletin kaynaklarını yandaşlarına, akrabalarına peşkeş çeken insanlar görüyor musunuz acaba? İsviçre, AB normlarının ötesine geçmiş bir ülkedir. Şu güzelim Kıbrıs için oradan ibret ve güzel örnekler alabilseniz ne güzel olurdu….."