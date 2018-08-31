Büyükelçi Kanbay: Fazla mesai yapmayız nazı bırakılmalı

Büyükelçi Kanbay, Türkiye’de ve KKTC’de bazı ekonomik konularda sıkıntılı günlerden geçildiğini söyledi. Büyükelçi Kanbay, “bu zorluklar karşısında benim bir kardeşiniz olarak temennim bu zor dönemde yapılacak işleri veya alınacak tedbirleri küçük hesapların rövanşları olarak veya siyasi oyunların malzemeleri olarak kullanmamamız. Birbirimize zarar verecek yanlış veya yanlış fikirler yaratacak kelimelerle bu konuları aramızda tartışmamamız. Ekonomik sıkıntıların aşılmasına ilişkin el ele vereceğimiz çalışmalarla birlik beraberlik ruhunun yaşanması gerekiyor” dedi.

Partiler, liderler ve milletvekili hesaplarıyla değil, halkın bütün olarak el ele vermesi gerektiğine işaret eden Büyükelçi Kanbay şöyle konuştu: “Özel sektörün, kamuyu yöneten bürokratların özellikle fazla mesaiyi yapmayız diye naz yapan insanların biraz daha akıllarını başlarına toplayıp bu zor dönemi hep birlikte aşmamıza yardımcı olmalarını bekliyorum”