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Büyükelçi Başçeri’nin babası yaşamını yitirdi

Büyükelçi Başçeri’nin babası yaşamını yitirdi

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri dün akşam hayatını kaybetti

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri, dün akşam hayatını kaybetti.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ahmet Başçeri, yarın öğle namazına müteakip Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak.

 

 

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