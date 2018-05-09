Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticileri tazmin edilecek

Bakanlar Kurulu, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilerin tazmin edilmesini kararlaştırdı.

4 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda; Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü’nün 8’inci maddesi (2)’nci fıkrası uyarınca, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilerin, 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında belirlenen kıstaslar kapsamında tazmin edileceği belirtildi.

Bu bağlamda buzağı(1 günlük) 800 TL/adet, buzağı (1 günlükten büyük 6 aylıktan küçük) 1.500 TL/adet, dana (6 aylıktan büyük,12 aylıktan küçük) 2.500 TL/adet, büyükbaş hayvanlar: 10 TL/kg, küçükbaş hayvanların da 12 TL/kg’den ödenmesine karar verdi.