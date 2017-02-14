Büyük Üstat Genco Erkal “Nefes” İçin Sahnede

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle üç yıldan beri tedavi gören Nefes Demirpençe’nin tedavi masraflarının karşılanabilmesi adına ülkemiz çapında yardım kampanyaları başlatılmıştır. Bu kampanyalara bir yenisini ekleyen Lefkoşa Türk Belediyesi “Nefes İçin Tiyatro” sloganıyla 13 Mart Pazartesi akşamı büyük üstat Genco Erkal ve Tülay Günal’ın rol aldığı Dostlar Tiyatrosu’nun “Bursa Cezaevinden Mektuplar - Yaşamaya Dair” oyununu sahneleyecek.

“Bursa Cezaevinden Mektuplar - Yaşamaya Dair” oyunundan elde edilecek gelirin tümü Nefes’in tedavisi yararına olup tüm halkımızdan duyarlılık beklenmektedir. Oyun,13 Mart Pazartesi saat 20.00 de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecektir. Biletler 30 TL olup, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda mesai saatleri içerisinde satılmaktadır.