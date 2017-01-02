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BÜYÜK TAKAS!

BÜYÜK TAKAS!

Ara transfer döneminin büyük bir takasla başlaması gündemde

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Süper Lig ekipleri Küçük Kaymaklı ile GAÜ Çetinkaya, ara transfer döneminde önemli bir takasa imza atmaya çok yaklaştı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ardından Mustafa Yaşınses ile Samuel Zokou’nun GAÜ Çetinkaya’ya, Ahmet Can Tokmak ile Serhan Önet’in de K.Kaymaklı’ya kiralık olarak transfer olması bekleniyor. Bu transferin ilerleyen zamanlarda netlik kazanacağı edinilen bilgiler arasında.

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