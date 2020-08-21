‘Büyük operasyon’:Paralar Kıbrıs’a gönderildi iddiası

Milliyet’in haberine göre, KKTC bağlantılı finansal ağla yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan çete, İstanbul merkezli 18 ilde büyük operasyonla yakalandı. 39 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, KKTC merkezli “Elexusbet” internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynattığının belirlendiği de iddia edildi.

Milliyet’in haberine göre, KKTC bağlantılı finansal ağla yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan çete İstanbul merkezli 18 ilde büyük operasyonla yakalandı.

Haberde, 39 kişinin gözaltına alındığı operasyonda KKTC merkezli “Elexusbet” internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynattığının belirlendiği de iddia edildi.

300 bin dolar ile 96 bin lira parasına el konan şebekenin yıllık hesap hareketinin ise 120 milyon lira olduğu tespiti de belirtildi.

Paraların Kıbrıs’a gönderildiği iddia ediliyor…

Suç örgütünün elebaşının Z. B. ve kız kardeşi E. B. olduğu iddia edildi, polisin çetenin bahis karşılığı elde edilen paraları Kıbrıs’a gönderdiği bilgisine ulaştığı de haberde yer aldı.

Milliyet’in haberine göre polis operasyon düzenleyip 58 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaklaşık 120 milyon liralık hesap hareketi olan şebekenin devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı ve birçok kişiyi mağdur ettiği de tespit edildi.

Yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 300 bin dolar, 96 bin lira ve bir miktar dövize de el koyan ekiplerin, şebekenin liderini 40 metrelik bir yatta yakalayıp gözaltına aldığı öğrenildi. Çete mensupları tutuklanırken, 6 kişi hakkında ev hapsi kararı, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.