Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kuruluşundan beri 46 yıldır düzenlediği kuruluş yılı piyangosunun ikinci büyük ödülü olan Mercedes marka GLA 180 model otomobili de sahibine teslim etti. Lefkoşa piyango bayilerinden Halil Selçuk’tan satın alınan 012476 No’lu biletin sahibi Tamer Atagül bugün Genel Merkez’e gelerek Noter Nurten Halimoğlu huzurunda aracını teslim aldı. Hediyesini, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın elinden alan talihli yurttaşımız güvenilirliği ile kendini ispatlamış Büyük Piyango’yu düzenleyenlere teşekkür etti. Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ise kazasız sürüşler dileyerek, ikinci büyük ödülü de teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.