Büyük kaza: 9 yaralı

Dörtyol-Türkmenköy arasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu üçü çocuk 9 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Dörtyol – Türkmenköy Çemberi arasındaki güzergahta, Russell Straton (E-80), yönetimindeki KRJ 279 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada karşı istikametten gelmekte olan Fatma Abay (K-38) yönetimindeki HY 374 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KRJ 279 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Harris Straton (E-30), Slyvia Straton (K-79), Slyvia Gowens (K-77) ile HY 374 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hülya Şaseoğlu (K-30), Fatma Karadağ (K-37), Yusuf Karadağ (E-13) ve Hiranur Karadağ (K-3) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.