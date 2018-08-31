Büyük İkramiye talihlisine teslim edildi

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişinde,“23064” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye Arslan’a teslim edildi.

Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.