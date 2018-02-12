Büyük ikramiye talihlisi belli oldu
Devlet Piyangosu’nun 8 Şubat 2018 Çekilişi’nde “34278” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.
A+A-
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun 8 Şubat 2018 Çekilişi’nde “34278” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.
“34278” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye, KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi sorumlusu Tigin Kişmir tarafından, talihlisi Erol Sorakın’a teslim edildi.
Bu haber toplam 651 defa okunmuştur
Etiketler : Piyango
Önceki ve Sonraki Haberler