Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun 8 Şubat 2018 Çekilişi’nde “34278” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.



“34278” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye, KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi sorumlusu Tigin Kişmir tarafından, talihlisi Erol Sorakın’a teslim edildi.