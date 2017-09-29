Büyük ikramiye talihlisi belli oldu

Devlet Piyangosu’nun 28 Eylül çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “46974” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.

8 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet fiyatı 15 TL olacak. Biletler bugün satışa sunulacak.