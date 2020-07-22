Büyük ikramiye sahibine kavuştu

Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz tarihli çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiyenin, talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 20 Temmuz gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiyenin Bostancı bölgesi sakinlerinden Coşkun Güneş’e çıktığı ve ikramiyesini teslim aldığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Yıldızev ayrıca, 8 Ağustos çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğunu da hatırlattı.