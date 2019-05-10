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Büyük ikramiye sahibine kavuştu

Büyük ikramiye sahibine kavuştu

Devlet Piyangosunun  önceki gün gerçekleşen çekilişinde  600 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ikramiyesi teslim edildi.

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Devlet Piyangosunun  önceki gün gerçekleşen çekilişinde  600 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ikramiyesi teslim edildi.

Piyangolar Biriminden yapılan açıklamada, 600 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi talihli adına Şekerbank Güzelyurt Şube Müdürü Leyla Özkan’ın teslim aldığı bildirildi.

 Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. 

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