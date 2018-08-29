Büyük ikramiye Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu 28 Ağustos çekilişinde 600 bin TL Lefkoşa’da satılan 23064 numaralı bilete çıktı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, bilet Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.

8 Eylül’de yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100TL olacak.

Biletler 15 TL’den satılacak.