Büyük ikramiye Lefkoşa'da
Devlet Piyangosu 28 Ağustos çekilişinde 600 bin TL Lefkoşa’da satılan 23064 numaralı bilete çıktı.
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Devlet Piyangosu 28 Ağustos çekilişinde 600 bin TL Lefkoşa’da satılan 23064 numaralı bilete çıktı.
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, bilet Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.
8 Eylül’de yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100TL olacak.
Biletler 15 TL’den satılacak.
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