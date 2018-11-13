Büyük ikramiye için son 2 gün

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekileceğini açıkladı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, sorumlu Biray Deliceırmak, şu ana kadar 130 bine yakın bilet satıldığını belirterek, Devlet Piyangosu’nun çıkma olasılığı en yüksek piyango olduğuna vurgu yaptı.

Halk tarafından yoğun ilgi gören büyük ikramiye için bilet satışlarının hala devam ettiğini kaydeden Deliceırmak, çekiliş için son 2 gün kaldığını anımsattı.