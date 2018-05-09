Büyük ikramiye Girne'de satılan bilette

Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "68922" numaralı bilete isabet etti.



Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100 TL olacak. Biletler, 15TL’den bugün satışa sunuldu.