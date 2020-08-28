Büyük ikramiye devretti

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 50482 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2020 tarihinde çıkana kadar gerçekleştirilecek. Bilet fiyatının 20 TL, büyük ikramiyenin ise 900 Bin TL olarak 29 Ağustos (Cumartesi) itibarıyla satışa sunulacağı duyuruldu.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

50482

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04773

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

42070

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

70373

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02484

23171

46671

74192

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12364

29664

32464

37050

49052

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04665

17373

22143

25711

28191

46148

55590

58056

72666

76778

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00551

06571

07261

11164

23254

23523

26756

33428

38708

64028

65203

68020

71278

77520

79680

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00482

10482

20482

30482

40482

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50982

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53482

54482

55482

56482

57482

58482

59482

60482

70482

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

384

594

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

62

80

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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