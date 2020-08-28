Büyük ikramiye devretti
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 50482 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2020 tarihinde çıkana kadar gerçekleştirilecek. Bilet fiyatının 20 TL, büyük ikramiyenin ise 900 Bin TL olarak 29 Ağustos (Cumartesi) itibarıyla satışa sunulacağı duyuruldu.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
50482
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04773
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
42070
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
70373
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02484
23171
46671
74192
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12364
29664
32464
37050
49052
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04665
17373
22143
25711
28191
46148
55590
58056
72666
76778
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00551
06571
07261
11164
23254
23523
26756
33428
38708
64028
65203
68020
71278
77520
79680
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00482
10482
20482
30482
40482
50082
50182
50282
50382
50402
50412
50422
50432
50442
50452
50462
50472
50480
50481
50483
50484
50485
50486
50487
50488
50489
50492
50582
50682
50782
50882
50982
51482
52482
53482
54482
55482
56482
57482
58482
59482
60482
70482
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
384
594
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
62
80
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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