Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiye “34278” numaralı bilete isabet etti.



Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamada 18 Şubat’taki bir sonraki çekilişte büyük ikramiyenin 200 bin TL, toplam ikramiyenin ise 524 bin 100 TL olacağı kaydedildi.



Bilet fiyatının 15 TL olacağı ve bugün satışa sunulacağı belirtilen açıklamada, tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere www.kktcpiyangolar.com adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.