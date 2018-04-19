Büyük ikramiye 29053 bilette

Devlet Piyangosu’nun 18 Nisan çekilişinde 200 bin TL olan büyük ikramiye “29053” numaralı bilete isabet etti.



Devlet Piyangosu’nun çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.



Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, Devlet Piyangosu’nun 28 Nisan tarihinde gerçekleşecek bir sonraki çekilişinde büyük ikramiye 400 bin TL, toplam ikramiye ise 724 bin 100 TL olacak.



Biletler 15 TL olarak bugünden itibaren satışa sunulacak.