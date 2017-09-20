Büyük heyecan yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, 2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı, 22-24 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Yarışın basın toplantısı dün Girne Dome Hotel’de yapıldı.

Girne merkezli yapılacak olan Gülgün Süt Ürünleri Rallisi, dün Dome Hotel’de yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbakanı Mahmut Sezinler, Şeker Sigorta Kıbrıs Genel Müdürü Salahi Karahasan, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci, Gülgün Süt Ürünleri Direktörü Yunus Betmezoğlu ve Dome Hotel Müdürü Oğuz Etçi’nin hazır bulunduğu toplantıda yarışla ilgili bilgiler verildi.

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen yarış, Gülgün Süt Ürünleri Sponsorluğunda, Girne Belediyesi, Serdarlı Belediyesi, Esentepe Belediyesi, Dome Hotel, Motul ve Capital Radyo’nun katkılarıyla yapılacak.

Seremonik start Dome Hotel önünde yapılacak

Şampiyonaua 1.5 katsayı üzerinden puan verecek ve 19 ekibin start alacağı yarış 22 Eylül Cuma akşamı 19.00’da Girne Dome Hotel önünde yapılacak seremonik start ile başlayacak. Ekipler 19.23 ve 19.46’da ilk aracın start almasıyla iki kez art arda Girne Limanı içerisinde hazırlanacak parkuru geçecekler ve ilk gün sona erecek. 23 Eylül Cumartesi günü Karaağaç’ta bulunan Çeşme Etabı’nı 15.08’de geçecek olan ekipler daha sonra 16.21 ve 17.04’de olmak üzere iki kez art arda Serdarlı Etabı’nı geçecekler. Rallinin son günü olan 24 Eylül Pazar günü ise 10.28 ve 11.11 olmak üzere iki kez art arda Tirmen Etabı, 11.54’te Görneç Etabı, 14.32 ve 15.15 olmak üzere iki kez art arda Ergenekon Etabı’nı geçecek olan ekipler 15.58’te son etap olan Görneç Etabı’nı geçip Girne’de finiş görecekler.

Kişmir: “Unutulmaz bir ralli olacak”

Basın toplantısında söz alan paydaşlar bu büyük organizasyona katkı koymaktan mutlu olduklarını söylerken, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, hem etapları ile hem de başlangıç ve bitiş seremonilerinde seyircileri bekleyen görsel şovlarla Gülgün Süt Ürünleri Rallisi’nin unutulmaz bir ralli olacağını söyleyerek halkımızı etaplarda görmek istediğini belirtti.