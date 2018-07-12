Büyük Han’da Latin esintisi

Lefkoşa Belediye Orkestrası, son dönemlere damga vuracak muhteşem bir konsere imza attı. Lefkoşa’nın kalbi konumundaki Surlariçi’nde tarihi Büyük Han’da gerçekleştirilen Latin Gecesi’ne müzikseverler yoğun katılım gösterdi. Oskay Hoca şefliğinde sahne alan LBO, solist Arkın Sayar’ın seslendirdiği Latin müzikleri ile bir buçuk saate yakın sürede muhteşem bir konsere imza attı.

Konuklar şarkılar eşliğinde Latin dansları ile geceye renk kattı

Latin müziğinin sevilen şarkıları yanında, Latin versiyona çevrilmiş parçalar, müzikseverleri keyiflendirirken konuklar şarkılar eşliğinde Latin dansları ile geceye renk kattılar.

Büyük Han’ın büyülü atmosferinde çalınan kaliteli müzikler yaklaşık 400 kişi tarafından ayakta alkışlanırken, konser gelen yoğun istek üzerine 20 dakika kadar uzatıldıktan sonra tamamlandı.