Büyük Han'da 80'ler konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) 9 Temmuz Salı akşamı Büyük Han’da Oskan Hoca şefliğinde “80’ler Konseri“ verecek.

Çağrı Çerkez, Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Pelin Kutluba ve Süleyman Akosman’ın solist olarak yer alacağı gecede dönemin en sevilen şarkıları müzikseverleri nostaljik ve çok eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

Büyükhan’da saat 20.30’da başlayacak konser, halka açık ve ücretsiz olacak.