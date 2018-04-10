Büyük final 27 Nisan’da

Telsim’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği, Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın grupları tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Girne Amerikan Koleji ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji grupları, okullarının kendileri için düzenlediği müzik odalarında çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak bir araya gelen gruplar, en iyi performansı göstermek için disiplinli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

ÖZBASKIN: ÇOK KALİTELİ BİR PLATFORM

Girne Amerikan Koleji grubunun sorumlu öğretmeni İbrahim Özbaskın, 6 yıldır yarışmaya katıldıklarını ve birebir öğrencilerle ilgilendiğini ifade etti. Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın çok kaliteli bir platform olduğunu söyleyerek, yarışma gününü tüm Ada’nın merakla beklediği bir gün olarak ifade etti. Öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu söyleyen Özbaskın, yarışmanın mezun olduktan sonra öğrencilerin profesyonel müzik yaşamına devam etmelerini motive ettiğini dile getirdi.

EZDAŞ: SANAT İLE İLGİLENEN ÇOCUKLAR İLERİKİ YAŞANTILARINDA DAHA BAŞARILI

Bu yıl beşinci kez yarışmaya katılacaklarını söyleyen 19 Mayıs TMK grubunun sorumlu öğretmeni Ozan Ezdaş, öğrncilerinin sahnedeki heyecanlarını ve enerjilerini gördükçe mutlu olduklarını ifade etti. Yarışmanın öğrenciler açısında önemli katkılar sağladığını belirten Ezdaş, kendilerini ifade etme becerilerinin geliştiğini vurguladı. Sanat ve müzikle ilgilenen çocukların, ileriki yaşantılarında daha başarılı olduklarını söyleyen Ezdaş, bu alanda kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerine destek sunmaya ve teşvik etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Görkem Becer (19 Mayıs TMK – Elektro Gitar) : 4 yıl önce gitar çalmaya başladım. Yarışmaya da ilk defa katılıyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Yarışmaya eğlenmek için katılıyoruz. Yarışmak ikinci kısımda kalıyor bizim için. Yarışmaya bizim gibi liseli arkadaşlarımız gelecek. Onlarla vakit geçirip, farklı müzik tarzları hakkında konuşacağız. Kısaca bizim için sosyalleşme ve kaynaşma ortamı diyebiliriz.

Alara Bilen (19 Mayıs TMK – Piyano): 5 yaşında piyano çalmaya başladım. İlk defa bir grupla çalma ve yarışmaya katılma tecrübesi yaşıyorum. Bu kadar büyük bir sahneye, beraber grup arkadaşlarımla çalışıp çıkmak güzel tecrübe ve eğlenceli olacağını düşünüyorum.

Melisa Karanlık (Girne Amerikan Koleji – Solist): Geçen yıl En İyi Kız Solist ödülünü aldım. Bu ödülle birlikte, müzik yaşamıma profesyonel olarak devam etme kararı aldım. Lise sonrası eğitimime müzik ile devam edeceğim. Büyük bir sahneye çıkmak tarif edilemez bir duygu. Bu duyguyu herkesin tatmasını dilerim.

Şenol Dereli (Girne Amerikan Koleji – Bateri): 7 yıldır bateri çalıyorum. Yarışma ortamı bambaşka. Büyük bir sahneye çıkmak, kalabalık seyirci karşısında performans göstermek çok güzel. Amacımız sadece yarışmak değil. Müzisyen arkadaşlarla bir araya gelmek, birlikte keyifli vakit geçirmek bizim için çok değerli.

BÜYÜK FİNAL 27 NİSAN’DA ATATÜRK SPOR SALONU’NDA

Vodafone Freezone 6. Liselerarası Müzik Yarışması’nda 13 liseden 15 grup final heyecanı yaşayacak. Yarışmanın finali 27 Nisan’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Yarışmada, icra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman ve sahne performansı olmak üzere toplam altı kategoride ödüller verilecek. Bu yıl yarışmaya katılacak olan liseler, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Doğa Koleji, Girne Amerikan Koleji, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (2 grup), Levent Koleji (2 grup), Namık Kemal Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Türk Maarif Koleji, Yakın Doğu Koleji olarak belirlenmiştir.