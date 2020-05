Büyük enerji projesi için sekiz uluslararası şirket yarışacak

Doğal Gaz Altyapı Şirketi ETYFA, yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta Sıvılaştırılmış Doğal Gaz ithalinde altyapının geliştirilmesine yönelik proje için mühendis ekibi seçimine yönelik ihale başvurusunun aşaması 21 Mayıs’ta tamamlandığını duyurdu.



Yapılan basın açıklamasında yüksek katılımın ETYFA’yı memnun ettiği, sekiz teklif alındığı belirtildi. Teklifler ihtiyaçlar, ihale ve kamu sözleşmeleri için başvuru düzenlemeleri esasında değerlendirilecek.



Teklif alınan şirketler /konsorsiyumlar şöyle:



MITAS Generators Ltd, KELBERRY Ltd Joint Venture (MKJV), MT Milan Tractor S.P.A Konsorsiyumu.

ABAMBA Ltd (EPCM Consultants SA (Pty) Ltd, Global Maritime Consultancy Limited & iX Engineers (Pty) Ltd)

Joint Venture of Lloyd’s Register, Sofregaz, Rogan Associates



Hill International N.V., Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore Konsorsiyumu

RINA Consulting S.p.A.

Technip E&C Ltd (TECL)

DNV GL

AMEC Foster Wheeler Iberia S.L.U.



Basın açıklamasında, katılımın yüksek düzeyde olmasının bir kez daha, uluslararası düzeyde bu projenin ne kadar önemli olduğunu, ayrıca finansal kapasitesini gösterdiği ifade edildi.



Açıklamada, şimdi, değerlendirme sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının ve Kıbrıs’ın bu önemli enerji geliştirme projesinden birinin inşasını yönetecek uzmanlar ekibini seçmenin kaldığı kaydedildi.



Açıklamada, LNG terminalinin inşa ve operasyonunun sürekli ilerlediği, belirlenen zamanda Kıbrıs’ın yeni bir enerji çağına yöneleceği, enerji maliyetinin, CO2 emisyonunun azatacağı ve ülke için yeni fırsatlar açılacağı vurgulandı.



LNG Terminali’nde, LNG’nin yeniden gaz haline getirilmesi ve stoklanması için yüzer bir ünite, yüzer ünitenin karaya bağlanması için bir iskele, iskelenin üzerinde bir boru hattı ve ilgili diğer altyapılar bulunacak.



Projenin harcamaları, Avrupa Birliği’nden ve Connecting Europe Facility (CEF) finans programından karşılanacak.



13 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda proje görevinin verilmesini öngören bir anlaşma imzalanmıştı.



Kıbrıs Haber Ajansı