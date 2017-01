Turnagöl Tiyatrosu City Mall’da

City Mall, 3 – 8 Şubat tarihleri arasında yarı yıl tatiline özel Karnaval düzenliyor.

City Mall, çocukların ve ailelerinin Şubat tatilini birlikte eğlenerek değerlendirebilecekleri 8 günlük bir eğlence karnavalı organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

City Mall’da, 3-10 şubat tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) gerçekleşecek olan Büyük Çocuk Karnavalı’nda, çocuklar öncelikli olmak üzere, her yaş grubundan ziyaretçiye eğlenceli zaman geçirme fırsatı yaratılması hedefleniyor.

Sadece Mağusa haklını değil, ada geneliden bir çok ziyaretiyi ağırlamaya yönelik olarak organize edilen Büyük Çocuk Karnavalı, 8 gün boyunca her gün 13-17 saatleri arasında gerçekleşecek.

Karnaval boyunca, özel karnaval çadırlarında gerçekleşecek olan çeşitli interkatif yarışmalar ve mini tiyatro gösterilerinin yanı sıra, X Box sanal turnuvaları, kokulu sabun atölyesi, cup cake atölyesi, kukla atölyesi, simli dövme atölyesi, 3d maket ev atölyesi, kar partisi gibi birbirinden keyifli ve eğitici etkinlikler yer alacak.

Karnaval, herkesin katılıma açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

City Mall Büyük Çocuk Karnavalı’ndaki etkinlikler Türkiye’nin tanınmış tiyatro grubu Turnagöl Tiyatrosu tarafından sunulacak.

Elektrokur LTD. tarafından Mağusa’da hayata geçirilen ve açıldığın günden itibaren her gün binlerce ziyaretci ağırlayan City Mall, modern mimari tasarımı ile bir çok dünya markası mağazanın yanında yapı marketten yiyeceğe, süpermarketten oyun alanlarına kadar her yaşa ve her zevke hitap ediyor.

Her Gün Etkinlik

Kuzey Kıbrıs’ı tam donanımlı bir AVM konsepti ile tanıştıran City Mall, haftanın hemen hemen her günü farklı bir etkinlik sunarak, ziyaretçilerini alışveriş ve eğlence ile buluşturuyor.

