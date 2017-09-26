Büyük çekişme yaşandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) düzenlediği ve ‘Büyük Ralli’ olarak bilinen sezonun beşinci yarışı Cuma günü başlayarak Pazar günü sona erdi. 2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan ralli “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi” adı altında gerçekleştirildi.

Açılış etabı Girne şehir içinde koşuldu

Şampiyonaya 1.5 kat sayı üzerinden puan veren Gülgün Süt Ürünleri Rallisi’nin startı Cuma günü Girne Dome Otel önünden verildi. Yarışa katılan 16 ekip, dans ve havai fişeklerle renklenen gecede 1.2 kilometrelik şehir içi etabını iki kez geçti. İlk gün sonunda Fikri Macila – Mehmet Mişon ikilisi elde ettikleri 02:22.600’lük derece ile ilk sırada yer aldılar.

Cumartesi günü koşulan rallinin ikinci gününde ekipler uzun bir aradan sonra Çeşme Etabı olarak bilinen Karaağaç – Alevkayası arasındaki etabın yanı sıra Serdarlı etabını iki kez geçtiler. İkinci günde Mustafa Bulutoğluları – Nebil Öneral ikilisi en iyi dereceyi elde ederek son güne lider girdiler.

Bulutoğluları – Öneral ikilisi birinci

Rallinin en yoğun yaşandığı gün ise Pazar günü oldu. Ekipler son güne Tirmen etabı ile başladılar. İki kez geçilen bu etabın ardından Görneç etabı ve Ergenekon etaplarının arkasından koşulan Görneç etabı ile ralli son buldu. 13 aracın start aldığı son günde 8 araç bitiş çizgisini gördü. Mustafa Bulutoğluları – Nebil Öneral ikilisinin birinci olarak tamamladığı “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”nde ikinci Sadık Bilgimer – Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi, üçüncü Mehmet Kamiloğlu – Rasım Çetinkaya ikilisi oldu.

Denktaş – Savarona ikilisi şampiyonluğu garantiledi

Rauf Denktaş – Derviş Savarona ikilisi KKTC Ralli Şampiyonu olmayı garantileyen ekip oldu. Yarış öncesi sadece bitiş çizgisini görmeleri şampiyonluk için yetecek olan ikili, son gün mekanik arıza yaşamalarına ve finiş görememelerine rağmen tek rakipleri Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar ikilisinin yarış dışı kalmaları ile şampiyonluklarını ilan ettiler.

Yarışın ödül töreni, ilk günkü gibi Girne Dome Otel önünde renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Sezonun son yarışı 5 Kasım tarihinde yapıldıktan sonra Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası tamamlanmış olacak.