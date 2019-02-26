Dila ŞİMŞEK

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 27 Şubat Çarşamba günü araçlı eylem yapacaklarını anımsattı, “Bütçe yetersizliğinin bedelini üretici ödüyor” dedi. Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019’da hayvan üreticilerine ayırdığı bütçenin yeterli olmadığını söyledi, yeni şartlar talep etti.

Naimoğlularu, “Bizler Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile aylarca görüştük, ancak taleplerimizin karşılanmayacağını anlayınca eylem yapma mecburiyetinde kaldık” şeklinde konuştu. Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın hayvan üreticilerine ayırdığı bütçenin geçen yıla göre ‘fark yaratacak’ bir artış göstermediğini, bu şartlar altında hayvancıların maliyetlerini ödeyemeyeceğini kaydetti. Birlik Başkanı aynı zamanda, Tarım Bakanlığı’nın bu sene hayvan başına maddi destek verip vermeyeceğinin de belirsiz olduğunu dile getirdi.

Naimoğulları, bu şartlar altında hayvan üreticilerinin sıkıntıya düştüğünü, yem alamaz durumda olduğunu söyleyerek “Hayvan üreticileri geçinemiyor, herkes bankalara borçlandı” diye anlattı. Birlik Başkanı, 2018’den kalan ödenmemiş ücretleri olduğunu belirterek, “Tarım Bakanlığı bunu üreticilere ne zaman ödeyecek belli değil” dedi. Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın bu talepler karşısında “Bütçemiz yeterli değil” açıklaması yaptığını açıkladı. Naimoğulları, 2018’de yaşanan enflasyon sonrası arpaya %150 zam yapıldığını ancak dövizin düşmesi ardından yeme sadece %10 indirim yapıldığını kaydetti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin talepleri

Naimoğulları sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım Bakanlığı, küçükbaş hayvan sayısı 50’nin altında olan üreticilere hayvan başına destek verilmeyeceğini bildirdi. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Küçükbaş hayvan sayısı 50’nin altında olan 2 bine yakın üretici var. Hayvan yetiştiricileri bunu kaldıramaz. Maddi açıdan ciddi kayıp ortaya çıkar. Bu sayı 30 olması halinde şartlı kabul edebiliriz. Süt fiyatları da gerçekçi değildir. Tarım Bakanlığı’nın bütçesi artmalı, hayvan üreticilerine destek olmalı.”



