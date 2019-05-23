Bütçe ve Hazine Tatar’a; LAÜ ve Kalkınma Özersay’a bağlandı

Ayşe GÜLER

UBP-HP Koalisyon Hükümeti görev başı yaptı, yeni dönemde bakanlıklara bağlı daire, kurum kuruluşların görev yapacağı bakanlıklarda değişiklikler yapıldı.

Koalisyon Protokolü’nde her bakanlığın altındaki daireler ayrı ayrı sıralandı, listede bazı detaylar dikkat çekti, 5 bakanlık altındaki 11 kurumun yerleri değişti.

Örneğin; 4’lü Koalisyon Hükümeti’nde Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Bütçe Dairesi ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Başbakanlığa bağlandı.

Başbakanlık altında yer alan Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd., Avrupa Birliği Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Bakanlığı’nda olan Kalkınma Bankası ile Eğitim Bakanlığı altında bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesine aktarıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altındaki 2 kurum, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd., Cypfruvex Ltd Tarım Bakanlığı’na alındı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı altında yer alan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Meteoroloji Dairesi, Anıtlar Yüksek Kurulu ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na kaydırıldı.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti görev başı yaptı, yeni dönemde bakanlıklara bağlı bazı daire, kurum kuruluşların görev yapacağı bakanlıklarda değişiklikler yapıldı.

3 bakanlıkta değişiklik yok…

Öte yandan yalnızca 3 bakanlık altındaki daire, kurum ve kuruluşlarda değişiklik yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki kurumlar aynı kaldı.

DAİRELER KURUMLAR, NEYDİ NE OLDU?

Başbakanlık bünyesine 2 yeni daire…

Yeni hükümet protokolüne göre Başbakanlığa bağlı dairelere daha önce Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Bütçe Dairesi ile Hazine ve Muhasebe Dairesi eklendi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı…

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na 4 kurum eklendi.

Buna göre daha önce Başbakanlık bünyesinde olan Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd., Avrupa Birliği Koordinasyon Kurulu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesine aktarıldı.

Ekonomi Bakanlığı’nda olan Kalkınma Bankası ile Eğitim Bakanlığı altında bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi de buraya kaydırıldı.

Bu bakanlık altında Dışişleri Dairesi, Tanıtma Dairesi ve Enformasyon Dairesi hizmet vermeye devam edecek.

Maliye’de iki daire Başbakanlık’a kaydırıldı…

Maliye Bakanlığı’nda ise Bütçe Dairesi ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Başbakanlık bünyesine kaydırıldı.

Bunun dışında bakanlıkta hizmet verecek kuruluşlarda değişiklik yaşanmadı.

Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu, Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, KKTC Merkez Bankası, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. bakanlık altında yer alacak.

2 kurum ekonomiden, tarıma…

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında 2 kurum, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na kaydırıldı.

Daha önce Ekonomi Bakanlığı’nda yer alan Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd., Cypfruvex Ltd Tarım Bakanlığı bünyesine alındı.

Yeni dönemde; Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, Ticaret Dairesi ile Sanayi Dairesi bakanlık bünyesinde olacak.

Kıb-Tek, Rekabet Kurulu, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd., Serbest Liman ve Bölge İdaresi, Yenilebilir Enerji Kurulu, Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd de Ekonomi Bakanlığı’nda hizmet verecek.

Eğitim Bakanlığı’nda tek fark LAÜ’de…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda daire ve kurumlarla ilgili tek fark LAÜ ile ilgili yaşanacak.

4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde bakanlık altında hizmet veren LAÜ, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na kaydırıldı.

Buna göre; Talim ve Terbiye Dairesi, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu, İlköğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Kültür Dairesi, K.T Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu bakanlık altında çalışmalarını sürdürecek.

Bakanlık altında, DAÜ Vakıflar Yöneticiler Kurulu ile Atatürk Öğretmen Akademisi de bulunacak.

Tarım Bakanlığı’na iki kurum eklendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na iki kurum eklendi.

Daha önce Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yer alan Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. ile Cypfruvex Ltd. bakanlığa bağlandı.

Bununla birlikte 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde bakanlık altında bulunan 8 dairede herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, Su İşleri Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Veteriner Dairesi, Orman Dairesi ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Toprak Ürünleri Kurumu, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ve Genel Tarım Sigortası bakanlık altında kaldı.

Turizmden 2 daire ile 1 kurum kaydırıldı…

Turizm ve Çevre Bakanlığı altında yer alan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Meteoroloji Dairesi, Anıtlar Yüksek Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na kaydırıldı.

Buna göre; Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Turizm Planlama Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi bakanlık bünyesinde hizmet verecek.

Ayrıca Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Ltd de daha önce olduğu gibi bakanlık altına olacak.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Meteoroloji Dairesi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesine ise iki daire eklendi. Turizm Bakanlığı altında bulunan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Meteoroloji Dairesi bu bakanlık altına aktarıldı.

Karayolları Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Limanlar Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, Trafik Dairesi, Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd Şti, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu bakanlık altında hizmet verecek.

İçişleri’nde farklılık yok…

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndaki daire ve kurumlarda herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Buna göre; bakanlık bünyesinde, Mülki Yönetim ve Bölümleri, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, Merkezi Cezaevi, Nüfus Kayıt Dairesi, Muhaceret Dairesi, Harita Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile İskan Komitesi bakanlık bünyesinde hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı’nda değişiklik yok

Yeni koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanlığı’nın altında 5 daire hizmet verecek, hiçbir değişiklik yaşanmayacak.

Buna göre; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Devlet Laboratuvarı Dairesi ile Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu bakanlık bünyesinde olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık da olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı daire ve kurumlarda hiçbir değişiklik olmadı.

Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, İhtiyat Sandığı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu bakanlık bünyesinde hizmet verecek.