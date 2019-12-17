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Bütçe maratonu devam ediyor

Bütçe maratonu devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerine devam ediyor.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerine devam ediyor.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre başkanlığında, saat 11.00’da toplanan Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Mahkemeler bütçesi, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi bulunuyor.

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