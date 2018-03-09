Bütçe Maratonu başlıyor

Erken genel seçim nedeniyle geciken bütçe görüşmelerinin Meclis Genel Kurulu safhası, pazartesi başlıyor.

28 Şubat ile 5 Mart arasında hızlandırılmış programla Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen ve 5 milyar 815 milyon TL olarak oy çokluğuyla onaylanan 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’daki görüşmeleri 8 gün sürecek ve 21 Mart’ta tamamlanacak.

Meclis Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı gündemiyle 12 Mart Pazartesi saat 10.00’da toplanacak. Genel Kurul’da bütçe üzerindeki görüşmeler, hafta sonları hariç kesintisiz sürecek. Toplantılara, her gün 10.00’da başlanacak ve günlük çalışma programı tamamlanıncaya kadar devam edilecek.

Pazartesi ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Fikri Toros, komitenin 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili raporunu okuyacak.

Ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunuş konuşmasıyla başlanacak.

İlk günkü toplantıda, milletvekilleri bütçenin geneli üzerine konuşmalar yapacak.

Meclis Genel Kurulu’nda 13 Mart Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık bütçeleri; 14 Mart Çarşamba günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri; 15 Mart Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri; 16 Mart Cuma günü Mahkemeler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri; 19 Mart Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri; 20 Mart Salı günü Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve bütçenin bütününün oylanmasıyla sona erecek.

TEMEL AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KAMU FİNANSMAN DENGESİ KURMAK

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın temel amacı, sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurmak ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak ekonomide kalkınma sürecini sağlayarak, üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirmek olarak ifade ediliyor.

BÜTÇEDEKİ KALEMLER

Tasarıdaki kalemlerde bakanlıklarla kurumlara ayrılan bütçeler şöyle:

Cumhurbaşkanlığı33 Milyon, 487 Bin, 300 TL

Cumhuriyet Meclisi 28 Milyon, 770 Bin, 400 TL

Başbakanlık 139 Milyon, 230 Bin, 400 TL

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı 68 Milyon, 482 Bin, 300 TL

Maliye Bakanlığı 2 Milyar, 509 Milyon, 745 Bin, 800 TL

İçişleri Bakanlığı 256 Milyon, 649 Bin, 500 TL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 214 Milyon, 357 Bin, 200 TL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 733 Milyon, 762 Bin, 300 TL

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 91 Milyon, 742 Bin, 200 TL

Turizm ve Çevre Bakanlığı 145 Milyon, 333 Bin, 100 TL

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 289 Milyon, 516 Bin, 700 TL

Sağlık Bakanlığı 423 Milyon, 114 Bin, 200 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 227 Milyon, 155 Bin, 400 TL

Mahkemeler 38 Milyon, 544 Bin, 500 TL

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) 12 Milyon, 372 Bin, 700 TL

Sayıştay Başkanlığı 7 Milyon, 87 Bin, 700 TL

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı 5 Milyon, 816 Bin, 800 TL

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 2 Milyon, 326 Bin, 300 TL

Polis Genel Müdürlüğü 287 Milyon, 505 Bin, 200 TL

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 279 Milyon, 50 Bin TL

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 20 Milyon, 950 Bin TL

5 MİLYAR 732 MİLYON TL GELİR, 83 MİLYON TL İÇ BORÇLANMA

Bütçede gelirler kaleminde mahalli gelirler 3,486,898,000 TL, Fon Gelirleri 1,015,102,000TL, Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri 807,382,000 TL, Döner Sermaye ve Diğer Fon Gelirleri 207,720,000TL, Türkiye Cumhuriyeti Yardımları 635,000,000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri İçin18,000,000TL, Cari Transferler İçin 71,000,000TL, Sermaye Giderleri İçin183,375,000TL, Sermaye Transferleri İçin 40,450,000TL, Borç Verme İçin16,500,000TL, Yedek Ödenekler İçin 5,675,000TL, Savunma İçin 300,000,000TL, Türkiye Cumhuriyeti Kredileri595,000,000TL olmak üzere gelirler genel toplamı5,732,000,000TL, iç kaynaklar yani borçlanma ise 83,000,000TL öngörülüyor.

GİDERLER

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda personel giderleri 1,907,632,000TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri107,662,000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 417,969,000TL, Faiz Giderleri 230,000,000 TL, Cari Transferler 2,446,562,000TL, Sermaye Giderleri 349,930,000TL, Sermaye Transferleri 40,950,000TL, Borç Verme 16,600,000 TL ve Yedek Ödenekler de 297,695,000TL olmak üzere genel toplamda 5 milyar 815 milyon TL öngörülüyor.

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde bütçe yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçeleri oybirliğiyle, diğer bütçeler ve tasarının tümü ise oyçokluğuyla geçmişti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde CTP Milletvekili Fikri Toros başkan, UBP Milletvekili Ersin Tatar Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Komitenin üyeleri ise UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’dan oluşuyor.

Genel Kurul’da onaylanması halinde bütçe 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.