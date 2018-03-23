Başbakan Tufan Erhürman haftalık basını bilgilendirme toplantısı yapıyor:

Erhürman'ın açıklamaları şöyle:

Şu ana kadar 6 müşavir Başbakanlık’ta görevlendirildi. Erkan Tekeli Başbakanlık’ta danışman olarak görevlendirilmiştir. Yerel yönetimlerle ilgili danışman olarak görev yapıyor."

Sosyal Hizmetler eski müdürü Umure Örs uyuşturucu ile mücadele ve gençlik konuları, Ece Billuroğlu Mali denetim, İsmail Balcı Hukukçu, Metin Bilmem eski cezaevi müdürü, yeni cezaevi tamamlanana kadar bugünkü cezaevi için projeler üzerinde çalışıyor. Mehmet Başel özellikle turizm ve bölgesel kalkınma konularında danışmanlık yapıyor.

Meclis’e mal bildiri yapma süresi doldu. Ben de yaptım. Mal bildirimim bilinsin, Başbakanlık’tan gittiğim gün de yapacağım. Eşimin ve benim mal bildirimimi Gönyeli’de bir apartman dairem var bir de şu anda birlikte yaşadığımız eşimin adına bir konutumuz var. Benim mülkiyetimde Mazda Axela bir arabam, bir de benim Toyota marka araba var babamın kullanımındadır. Bir de eşimin evlilikten önce edinilmiş Honda CRV arabası var.

Eşimle birlikte ortak hesabımızda 25 bin TL hesabımız var. İhtiyat sandığından borçlandık evi almak için 111 bin de borcumuz var. Ayrıldığım tarihte de yeniden açıklayacağım.

5 haftalık bir hükümetten bahsediyoruz. Bu dönemde tüm Bakanlıklarda 3 ayaklı bir çalışma yürüttük. Birincisi rutin işler, ikincisi denetimler ve geçmiş dönemlerde denetimlerin hukuka aykırılık tespitlerinin yapılması, bunlarla ilgili yeni bilgiler oldukça paylaşacağım. Üçüncü ayak da yeni proje ve icraatların hazırlanması için kuluçka dönemi. Bu 5 haftalık dönemi yeni projelerin hazırlanması için harcadık.

Yeni projeler nelerdir 15 kalemi madde madde sayacağım.

Üzerinde yoğun olarak çalıştığımız proje Bölgesel Kalkınma Projesi’dir ve öncelikli bölge de İskele- Karpaz…

Çok kısa bir süre sonra Türkiye ile yeni protokolün hazırlanması çalışmaları başlayacak. İskele Karpaz işsizliğin en fazla yaşandığı ve kaliteli iş edinip hayatını sürdürmenin en sıkıntılı olduğu bölge. Ekonomik kalkınmada öncelikli bölge İskele- Karpaz. Hemen arkasından Lapta - Yeşilırmak Bölgesi…

Üçüncüsü Mesarya’dır, dördüncüsü de Lefkoşa, Mağusa Surlariçi ve Lefke kasaba… Bu üç bölgenin ‘old town’ olarak tasarlanmasıdır. Diğer bölgeler için çalışmalar da hızla 6 ay içinde hazır olacak ön görümüz var.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi taşkın önleme Projesi… 2015’te başlamıştı bu proje henüz tamamlanmadı. 6 milyon TL’lik bir kalem var bütçede. Yağışların azaldığı döneme girdik, bir sonraki yağış dönemine kadar bu projesi tamamlamayı hedefledik.

Dördüncü projemiz spor alanında… Hedefimiz bir spor politikası… Sporun yaygınlaştırılması, uluslararası temsiliyet alanlarına daha fazla sporcu ve kaynak aktarımı ve özellikle kulüplerimizin futbol dışındaki alanlara da yönelmesini teşvik etme düşüncesindeyiz. Maalesef futbol alanında uluslararası alanda temsiliyette sıkıntı varken, başka alanlarda o kadar sıkıntı yok.

Futbol kulüplerine 5 milyon TL ayrılacağı sözü verilmiş, kulüplerimiz de bu miktar üzerinden planlama yapmış. Temmuz’da verilmiş bu sözü devlette devamlılık ilkesi gereği devam ettirmek istedik.

Esas proje, Lefkoşa Surlariçi’ni pilot bölge seçmek kaydı ile ‘yetenek seçimi’ yapma projesi. Kemik ağırlıklarından boylarına kadar ölçülerek katkılar başarılarının artırılması ve takip edilmesi. Surlar içi 2 ayda yapılacak.

5. proje Genç Tepe Parkı… Özkan Yorgancıoğlu Hükümeti Dönemi’nde çalışmalar başladı. Geçen Hükümet Dönemi’nde bir proje yapıldı, revize edilecek. Parası da ayrılmış. Start verilecek, etap etap çalışma talimatı verdim.

6. proje Mustafa Çelık Engelsiz Spor Salonu... Kompleks olarak tasarlandı. Öncelikle spor salonu kısmı yapılacak.

7. projemiz için üniversitelerimizle görüştük. Kamu okullarında okuyan çocuklarımız öğleden sonraları için 30’ar 40’ar çocuğu alacak ve üniversitelerde bu çocuklar için bilim, kültür, sanat merkezleri olacak, çocuklarımıza oraya gidecek eğitim alacak. Gençlik Dairesi’nin faaliyetleri olarak öngördük.

8. projemiz Kooperatif Şirketler Mukayyitliği nezdinde… En büyük sıkıntı denetim. İzleme ve Risk Merkezi oluşturması için yazılım tamamlanma noktasındadır. Tüm kooperatiflerdeki bilgiler günlük anlık denetlenebilecek.

9. Proje Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası… Bina için proje çalışmaları ve evkafla görüşmeler başladı. Hızla hayata geçirmek istiyoruz. Orkestra her gün kendini ileriye taşıyor.

10. projemiz cezaevine ilişkin… Özellikle genç mahkumlar için sıkıntılı bir durum var. Çıktıktan sonra daha büyük suçlara terfi ettikleri biliniyor. Yeni cezaevini beklemeden bir eğitim çalışması programladık.

11.incisi uyuşturucu ile mücadele konusunda özellikle mevzuattaki eksiklikleri gidermek için çalışmalara başladık. Polisin eksiklikleri üzerinde çalışmaya başladık. Trafikte uyuşturucu ölçen cihazlar var, parası hazır, çalışmalara başladık. Sağlık Bakanlığı bazı ilaç kullanımında da o testin olumsuz sonuçlar verebildiği yönünde, onu da araştırıyoruz.

12. Proje… Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin envanterinin çıkarılması… Bağlantılar kuruldu, envanter çalışmaları başladı. Bu insanlarımızın yurda dönüş veya yatırımlarını sağlama için olanak sunma.

13. projemiz Gençlik Dairemiz nezdinde başlatılan gençler arasında kitap okumanın, e kitap okumanın yaygınlaştırılması için geniş proje hedefindeyiz. Maalesef kitap okuma konusunda geriye gidiyoruz. Yaza girmeden bu proje hayata geçecek.

14. AMATEM… Yer belirledik. Projenin hazırlanmasında da çok iyi noktaya geldik. Bir yıl içerisinde çağdaş, denizin kenarında rehabilite merkezi için mekanlara ulaştık.

Bu yıl 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı… Yaygın olarak ülkemizdeki Kültürel mirasın tanıtımını yapacağız.

15. Projemiz ise engellilerimiz için sporun yaygınlaştırılması.. Spor Salonları tespit edildi. Gerektiğinde taşımacılık, gerektiğinde bölgelerdeki spor salonları kullanılacak. Sadece Basketbol değil başka branşlarda da engellilerimizin spor yapabilmesi için yaygınlaştırma hedefindeyiz. Branşların sayısını artırma, daha çok engellinin spor yapmasını sağlayacak. Cumartesi ve Salı günü basketbol takımızın maçları var, ne kadar çok insanımız oraya gidip destek verirse o kadar motive olduklarını söylüyorlar.

Buradan halkımıza çağrı yapıyorum, vakti olanlar orada olsun.

Bu hükümet için denetleme hükümet, adalet hükümeti gibi şeyler söyledi. Evet denetlemeyi artırdık ama bu hükümet her şeyden önce icraat hükümeti olma hedefindedir. Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için çalışmak zorundadır. Bütçe artık geçti icraat zamanıdır.

Sorular…

Yerel seçim… Seçim yasakları…

Seçim yasakları 40 güne indirilebilir. 40 gün veya 60 gün çok uzun süre değil. Doğru planlama yaparsak o süreler kuluçka için verimli kullanılabilir. İhaleye çıkılamaz, yeni istihdam, terfi yapamazsınız. Ama projelerle ilgili tek ihtiyaç bunlar değil.

Seçim tarihinde üniversite sınavları var, bir hafta önce bayram… Anayasa 4 yılda bir yapılır diyor… 10 bir hafta daha geri gelindiğinde 10 Haziran ama 20 gün kısaltmış olursunuz süreyi… Cumartesi yapalım diyebilirsiniz, esnaf çalışıyor. Şahsi görüşün Temmuz ayı içerisinde yapılması. 1 Temmuz Pazar olabilir.

4 partinin ittifakı

Yerel seçimler için her bölgede ittifak olacak diye bir anlayış yok. Hangi bölgelerde ittifak yapılır, bunun için komiteler kuruldu çalışma yapıldı, son şekli veriliyor. Son toplantı Başkanlar ve genel sekreterler nezdinde olacak. En geç hafta başına bir araya gelinir son nokta konur.

Dövizdeki artış…

Bir hafta kadar önce Merkez Bankası yetkilileri ile görüştüm ricada bulundum. Rahatlatma olanakları nelerdir bunla ilgili bir rapor istedim, bir de bize kriz anında yapabileceklerimize ilişkin de bir rapor hazırlayın diye rica ettim. Birinci talebime ilişkin 1 hafta içerisinde özellikle bankalar nezdinde yapılabileceklerle ilgili bir rapor hazırlayıp bana sundular. Koordinasyon Kurulu toplayıp bir karar varacağız. Türk lirasını kullandığımız koşullarda mücadelemiz sınırlı olanaklara sahiptir ama bu sınırlı olanaklara bağlı olarak yapabileceklerimiz vardır.

Ekonomi Bakanlığı’nın vergilerle ilgili bir çalışması da var. İkisini birleştirip bir karara varacağız.

KTHY binası

Bu konuda bir mahkeme kararı var. Mahkeme bu işin nasıl yapılacağı konusunda modaliteleri dahi bile belirlemiş durumda. Almak tercihimizdir, inanın sembolik anlamı da var. Alınması için bütçe yaratılabilinecek mi Maliye Bakanlığı inceliyor.

Aplıç ve Derinya

Hükümet olarak söz verdik çalışmaları en kısa zamanda tamamlayacağız, Kıbrıs rum hükümeti de üzerine düşeni yaptı.

Vakıflar İdaresi

Vakıflar Dairesi müdürümüzle 3 defa görüştüm, kiralanan vakıf malları ile ilgili de görüştük, kiralanan vakıf mallarının envanteri istedim, bunun Benter’e karşı güvensizlikle ilgisi yok bir çoğu onun döneminden önce kiralandı. 1 dolara kiralanan yerler var. İbrahim Benter ile hemfikiriz uygulama şu şekilde devam edemez. Dome Hotel’de sürekli gündeme geliyor, kamuoyu üzerinde tartışılmasını istemediğimi söyledim, iki tarafı bir araya getireceğim ve sorunu çözmeye çalışacağız.

Erzak yardımından vergi

Dışişleri Bakanı açıklamasında mevcut durumun pratik olmadığı yönündedir, daha çağdaş olması için çalışma yapılıyor.Dışişleri Bakanlığı’nın uhdesine bir konudur, benim açıklama yapmam daha doğru olmaz.

Yenişehir’deki arazi konusu

Maliye bakanı ile görüştük, Devlet Malzeme Dairesi (DEMD) ona bağlı. Kiralanma DEMD tarafından yapıldı, yapılan işlemle ilgili, ihale yapılmadı iddiası var, DEMD yasası ihale ön görmüyor, Devlet İhale Yasası ise ihale ön görüyor, burada bir karışıklık var Başsavcılık görüş verdi DEMD’nin yurt için tahsis yaptığı tek yer bu değil, DAÜ için de yapıldı.

Mal envanteri istedik, tapu birkaç ay alacağını söyledi çünkü inanılmaz miktarda şu şekilde kiralama var.

Hiç kimseye bilmem kime yakındır diye ayrımcılık yapılmasına izin vermem, hiç kimseye de bilmem kime yakındır diye negatif ayrımcılık yapılmasına izin vermez. Hukuki yönü araştırılıyor, eğer hukuki değilse tüm bu şekilde kiralanan rezerv malların tekrar gözden geçirilmesi gerekecek.

Sadece Surlariçi’ndeki malların kime ne şekilde kiralandığını kimse bilmiyor, burada kriter sorunu var, bu kriterleri artık koymalıyız.