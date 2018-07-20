Burun Estetiği Nedir?

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Burun estetiği (rinoplasti) şekil bozukluğu ile birlikte burundaki kemik ve kıkırdak eğriliklerini tedavi eden, burundaki fazla eti cerrahi işlemle alan, hastaların rahat nefes alıp vermesini ve biçimli bir yüze sahip olmasını sağlayan cerrahi işlemdir. Burun estetiğinde en temel amaç kişinin yüz hatlarına uygun bir burun oluşturmaktır. En doğal ve sağlıklı görüntüyü oluşturmak cerrahın görevidir. Geçmişte ucu kalkık burun, küçük burun deliklerinin oluşturulduğu burun estetikleri popülerken şimdilerde hastaların istediği şey yüzde yüz doğallık. Estetik merkezleri, bu konuda hastalara ameliyat öncesinde bilgi aktarıyor, kişilerin estetik öncesi ve sonrası halini dijital ortamda görmesini sağlıyor.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır? Burun estetiği ameliyatı her geçen gün yenilenen tıp teknolojisi sayesinde müthiş gelişmeler yaşanıyor. Eskiye oranla günümüzde yapılan tüm estetik ameliyatlarda istenilen doğal görüntü oluşturulabiliyor. Ameliyat öncesinde simülasyon ile burnunun ameliyat sonrasında nasıl olacağını gören hasta, birebir sonuç alıyor. Estetik doktoru en ideal görüntüyü kazandırmak için büyük bir hassasiyet ile işlemi gerçekleştiriyor. Burun ameliyatında plastik cerrahi doktor; simetri, oran ve uyuma büyük özen gösteriyor. Her hastanın yüz yapısı, burun ölçüsü farklı olduğundan kişiye özel bir ameliyat uygulanır. Plastik cerrahi İzmir, İstanbul ve Ankara’da da oldukça kaliteli ve profesyonel hizmetler vermektedir.

Estetik burun ameliyatı başlamadan önce doktor hastasının fotoğraflarını çeker ve bilgisayar ortamında burun üzerinde oynamalar yapar. Bu süreçte hasta ve doktor birlikte hareket eder çoğu zaman. Ortak bir noktada buluşulduğunda ise ameliyat tarihi kararlaştırılır. Ameliyat öncesinde yapılan tüm hazırlıklar sorunsuz ise eğer ameliyata başlanır. Burun estetiği lokal ve genel anestezi şeklinde gerçekleşir. Ameliyat yaklaşık 2 saat kadar sürer. Hasta ameliyathaneden çıktığında burun deliklerine tampon, burun üzerine ise atel yerleştirilmiş olur. Göz etrafında şişlik ve morluklar oluşur. Burun deliklerine yerleştirilen tamponlar ameliyattan birkaç gün sonra çıkarılır, daha rahat nefes alınır. Atel ise genellikle bir hafta sonra çıkarılır. Bu süreçten sonra hasta normal yaşantısına rahatlıkla dönebiliyor.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Ameliyatın ardından estetik merkezi yerlerinde bulunan plastik cerrahlar birtakım önerilerde bulunur. Bu önerilere uyulması iyileşme sürecini hızlandırır. İşte dikkat edilmesi gerekenler;

* Ameliyattan sonraki ilk birkaç gece yastık ile baş desteklenmeli ve mümkün mertebe dik konumda uyunulmalıdır. Bu şekilde uyumak ödem oluşmasını önler.

* Diş fırçalarken yumuşak ve yavaş hareket edilmelidir. Buruna baskı oluşturulmamalıdır.

* İlk 4 – 6 hafta süresince kesinlikle gözlük kullanılmamalıdır. Burun dokusu hala yumuşak olduğundan burun kemiğine baskı oluşturulmamalıdır. Aynı şekilde burna top vb bir cisim çarpması, herhangi bir şekilde darbeye maruz kalması şekil bozukluğuna sebep olur.

* Her türlü topla oynanan sportif faaliyetlerden uzak durulmalıdır.

* Güneşe karşı burun koruma altına alınmalı, doktor önerisiyle yüksek koruma sağlayan güneş kremleri tercih edilmelidir.

* Havuza ve denize girilmemelidir. Zira burunda şekil bozukluğu, iltihaplanma olabilir.

* Sakız başta olmak üzere çok fazla çiğnenen bir şeyler yenmemelidir.

* Burun kesinlikle sert bir şekilde silinmemeli, sümkürme yapılmamalıdır.

* Yakası geniş, giyerken buruna temas edilmeyen kıyafetler seçilmelidir.