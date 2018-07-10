“Burnunu kırdı” demişlerdi, şikayeti geri aldı

Girne’de Yahya Cemiloğlu’nun iş yerini basarak burnunu kırdığı iddiasıyla M.O, Ş.D, M.S ve Ş.A.T. aleyhindeki şikayet geri çekildi, tüm zanlılar teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yaşanan kavgada zanlı M.O’yu bıçakla hafif yaralayan Y.C ile kavgaya karışarak M.O’yu ciddi şekilde darp eden T.K.O ise tutuklandı.

Polis şahadet verdi…

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun zanlıların “Şiddet tehdidi”, “Vahim zarar”, “Darp “ ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Tosun, zanlılar aleyhindeki şikâyetin önceki gün geri çekildiğini belirterek soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Ş.A.T’nin Şubat ayında Şartlı Tahliye’den cezaevinden çıktığını kaydeden Tosun, tüm zanlıların benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade etti.

Tosun, 4 zanlı aleyhinde alınan ek tutukluluk süresinde zanlı M.O’yu bıçakla hafif şekilde karın, kaş ve ensesinden yaralayan Y.C ve M.O’yu darp eden T.K.O’nun da tutuklandığını kaydetti.

Şikâyetlerin geri çekilmesi ile soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Tosun, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasını ve tarafların birbirleri ile ilgili şikâyetlerin geri çekildiğine dikkati çekerek zanlıları ayrı ayrı teminata bağladı.

Mesutoğlu, zanlılar Ş.A.T ve Ş.D’nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 15’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imza edeceği 100’er bin TL ve 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine karar verdi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar M.O ve M.S’nin ise 7’şer bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 100’er bin TL kefalet ve 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına emir verdi.

Mesutoğlu, Y.C ile T.K.O’nun da davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 3’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmalarına karar verdi