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Burhan Nalbantoğlu'nda yeni Covid- 19 önlemleri

Burhan Nalbantoğlu'nda yeni Covid- 19 önlemleri

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girdi. 

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Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girdi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

  • Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler kapsamında Poliklinik kayıt birimi, polikliniğin giriş kısmına, danışmaya alındı.
  • Hastalar içeriye tek tek alınırken, güvenlik görevlisi tarafından alınmaya başlanmıştır. 
  • İçeride en az 2 metre olarak sosyal mesafe korunacaktır.
  • Poliklinik, kayıt, kan alma, röntgen ve eczane için yine hastalar içeriye tek tek alınmaktadır. 
  • Muayeneler için ise hastalar 20 dk ara ile içeriye alınmaya başlanmıştır. 
  • Bir sonraki hasta muayene olmadan önce odalar ve kullanılan tıbbi ekipmanlar dezenfekte edilmektedir.
  • Hastalar içeriye maske ile alınmakla birlikte maskeleri olmayanlara maske verilmektedir.
  • Aynı zamanda poliklinik binasında belli yerlerde tutulan el dezenfektanları hastaların kullanımına sunulmuştur. 
  • Poliklinikte çalışan tüm personel tıbbi koruyucu ekipmanlar ile donatılmıştır. 
  • Girişler ön kapıdan,  çıkışlar ise arka taraftan ayrı bir kapıdan olmaktadır. 
  • Her branş hekimi günlük 8 hasta bakmaktadır.  Sadece randevulu hastalara bakılmaktadır. 
  • Poliklinikten randevu verilmemektedir . Randevular 1101 hattından alınmaktadır. 
  • Randevu alma saatleri hafta içi 08.00-17.00, hafta sonu ise cumartesi 08.00 -14.00 saatleri arasındadır.
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