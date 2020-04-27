Burhan Nalbantoğlu'nda yeni Covid- 19 önlemleri
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girdi.
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Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girdi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
- Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler kapsamında Poliklinik kayıt birimi, polikliniğin giriş kısmına, danışmaya alındı.
- Hastalar içeriye tek tek alınırken, güvenlik görevlisi tarafından alınmaya başlanmıştır.
- İçeride en az 2 metre olarak sosyal mesafe korunacaktır.
- Poliklinik, kayıt, kan alma, röntgen ve eczane için yine hastalar içeriye tek tek alınmaktadır.
- Muayeneler için ise hastalar 20 dk ara ile içeriye alınmaya başlanmıştır.
- Bir sonraki hasta muayene olmadan önce odalar ve kullanılan tıbbi ekipmanlar dezenfekte edilmektedir.
- Hastalar içeriye maske ile alınmakla birlikte maskeleri olmayanlara maske verilmektedir.
- Aynı zamanda poliklinik binasında belli yerlerde tutulan el dezenfektanları hastaların kullanımına sunulmuştur.
- Poliklinikte çalışan tüm personel tıbbi koruyucu ekipmanlar ile donatılmıştır.
- Girişler ön kapıdan, çıkışlar ise arka taraftan ayrı bir kapıdan olmaktadır.
- Her branş hekimi günlük 8 hasta bakmaktadır. Sadece randevulu hastalara bakılmaktadır.
- Poliklinikten randevu verilmemektedir . Randevular 1101 hattından alınmaktadır.
- Randevu alma saatleri hafta içi 08.00-17.00, hafta sonu ise cumartesi 08.00 -14.00 saatleri arasındadır.
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