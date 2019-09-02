Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün yine bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşme saat 17.00'de başladı. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme tamamlandı. BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.

Burcu: "Yarın yeniden görüşecekler"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümü için görevledirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yapılan toplantının ardından bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Sözcü Burcu açıklamasında “Cumhurbaşkanımız, Sayın Jane Holl Lute ile bugün de görüşmelerini sürdürmüştür. Sayın Jane Holl Lute’un referans kavramlarını tamamlama yönündeki çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız bu kapsamında Sayın Lute’u yarın saat 17.00’de yeniden kabul ederek görüşecektir” dedi.