Burcu Okumuş, memleketi Zonguldak’a götürüldü...

Mağusa’da önceki gün herkesin gözü önünde ve sokak ortasında eşi Özgür Okumuş tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Burcu Okumuş’un cenazesi, dün akşam saatlerinde Türkiye’den gelen ailesine teslim edildi. Kızlarının cenazesini almaya gelen acılı aile Burcu Okumuş’un cenazesini memleketleri olan Zonguldak Ereğli’ye götürdü.

Katil zanlısı koca halen müşahade altında...

Eşi Burcu Okumuş’u gözünü kırpmadan sokak ortasında herkesin gözü önünde vahşice öldüren katil zanlısı Özgür Okumuş’un tedavisi ise polis gözetiminde hastanede sürüyor. Elde edilen bilgilere göre Özgür Okumuş’un hastanede yatmakta olduğu odanın kapısında polis bekliyor. Katil zanlısı kocanın ne zaman taburcu edilip mahkeme huzuruna çıkarılacağı ise henüz netlik kazanmadı.