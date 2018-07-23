Burcu: Lute'ye ucu açık müzakere istemediğimizi ilettik

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu'nun açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı bugün öğleden sonra BM Genel Sekreterinin geçici danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile Cumhurbaşkanlığında yararlı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız bu görüşmede Sayın Lute’a Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakere sürecinde bugüne kadar aldığımız yapıcı insiyatifleri anlattı. Söz konusu görüşmede Cumhurbaşkanımız ayrıca Sayın Lute’a Kıbrıs Türk tarafının tüm olumlu çabalarına rağmen bugüne kadar bir çözüme ulaşılamamış olunmasının nedenlerini detaylı bir biçimde örnekleyerek aktardı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı her zaman çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum sergileyen Kıbrıs Türk tarafının müzakere süreçlerinde yaşanan bu deneyimler ışığında ucu açık ve belirsizliklerle dolu ve sırf müzakere olsun diye yapılacak bir müzakere sürecine taraf olmayacağını da açıklıkla belirterek bundan sonra izlenmesi gereken yol ve yöntemle ilgili düşüncelerini paylaştı."