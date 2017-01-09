Burcu: Liderler’den uzmanlara DİREKTİF!..
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu açıkladı…
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Her şeyin planlandığı gibi gittiğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cenevre’deki Basın Mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Burcu’nun açıklaması şöyle:
“Mülkiyet, Yönetim ve Güç Paylaşımı konularını tartıştık…
Yeni siyahlar (uzlaşılar) üretme potansiyeli olan bazı hususlarda liderler uzmanlara gerekli direktifleri verdiler. Bugün öğleden sonra onlar kendi aralarında toparlayıp bunları siyahlara döndürmeye çalışacaklar.
Eğer bunu başarabilirsek yeni siyahlar ürettik diyebiliriz bu konuda.
Bugün öğleden sonra saat 5 buçukta öncelikle Güvenlik ve Garantiler konusunda beyin fırtınası şeklinde bir fikir teatisi olacak eğer zaman kalırsa Yönetim ve Güç paylaşımı konusunda diğer konuları da irdelemeye, tartışmaya devam edeceğiz.
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Etiketler : kıbrıs müzakereleri, Akıncı, Barış Burcu Cenevre
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