Burcu: KKTC vatandaşlarının iadesi söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, KKTC Başsavcılığının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da Afrika Gazetesi'ne dava açmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Burcu, KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadelerinin söz konusu olamayacağını vurguladı, ayrıca başka ülke mahkemelerinin KKTC yurttaşları alehine vereceği hükümlerin infazının KKTC sınırları içinde yapılamayacağını belirtti.

Burcu'nun açıklaması şöyle: Son günlerde basın ve ifade özgürlüğü ve yurttaşlarımızın hukuklarının korunmasına yönelik bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çeşitli endişeler dile getirilmiştir. Bilinen bir gerçektir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman demokratik hukuk devleti ve basın ve ifade özgürlüğünün yanında yer almıştır. Hiçbir kesimin ve hiçbir yurttaşın bundan en küçük bir kuşku duymaması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişteki örneklerinde de görülebileceği gibi yeri geldiği zaman sadece sözde değil davranışlarıyla da bunu kanıtlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptırdığı hukuki araştırmalar sonucunda ve Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Narin Şefik’in kamuoyuna yapmış olduğu açıklamada da belirtildiği üzere KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde alehlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadelerinin söz konusu olamayacağı, ayrıca başka ülke mahkemelerinin yurttaşlarımız alehine vereceği hükümlerin infazının KKTC sınırları içinde yapılamayacağı yönünde hukuki bir tespite varmıştır.