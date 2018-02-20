Buray’la aşka geldiler

Ülkemizi Türkiye’de başarıyla temsil eden ünlü pop sanatçımız Buray, geçtiğimiz cumartesi gecesi Acapulco'da konser verdi. Girne Acapulco Hotel’in Sevgililer Günü organizasyonunda sahneye çıkan ünlü popçunun konseri sırasında bir de sürpriz yaşandı.

14 Şubat’ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle Sevgililer Günü organizasyonunu 17 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Pop müziğin yükselen yıldızı Buray da bini aşkın kişinin izlediği konserde “Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun, her gününüz Sevgililer Günü olsun” diyerek selamladı.

Sahnede pankart açtı

Buray konserinde bir de sürpriz yaşandı. Bir dinleyici “Şarkı söylemek istiyorum” diyerek sahneye çıktı. Sahnede büyük bir pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulunan genç adam, olumlu yanıt aldı. Genç çifti tebrik eden Buray, kendisine de aşk diledi: “Sevenleri kavuşturarak ben de sevap biriktirmeye çalışıyorum. Belki bu sayede kader bize de güzel bir aşk nasip eyler.”