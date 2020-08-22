Burası Geçitköy

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Türkiye’den Kıbrıs'ın kuzeyine su taşıyan borunun patlamasının ardından başlayan tamirat işlemleri sürerken, Geçitköy Barajı’ndaki su iyice azaldı. YENİDÜZEN’e konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalışmalarda bir aksaklık olmadığını ve “hedeflenen tarihte suyun yeniden verileceğini” belirtti.

30 Ağustos'ta baraja su verilmeye başlanacağını ifade eden Dursun Oğuz, Türkiye’de ihaleyi alan firmanın son derece titiz ve hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çalışmaların ay sonuna hedefledikleri tarihe biteceğini söyledi. Çalışmalara da değinen Oğuz, şu anda kazık çakma çalışmalarının olduğunu belirtti.

“Suyun önemini bir kez daha anladık”

Hem yer altı kaynakları, hem de Türkiye’den gelen sunun önemli olduğunu belirten Bakan Oğuz, suyun öneminin farkına varılması gerektiğine dikkat çekti. Oğuz, önümüzdeki dönemde gerek Türkiye’den gelecek olan suyun, gerekse yağışların bırakacağı yer altı kaynaklarının daha da artacağını belirterek, su sıkıntısı yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.