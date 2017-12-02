Dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen Rusya'daki Oymyakon köyünde kışın gelişi kutlamayla karşılandı.

Töreni bölgenin Noel Baba'sı olarak bilinen efsanevi karakter 'Kış Han' yönetti.

Yaklaşık 500 kişinin ikamet ettiği köy Rusça’ da 'Donmayan Su' anlamına geliyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Yakut Özerk bölgesinin başkenti Yakutsk'ta termometreler mevsimin başlangıcında eksi 56 dereceyi gösterdi.

1933 yılında Oymyakon'da en düşük sıcaklık eksi 67.7 olarak ölçülmüştü.

Efsaneye göre kuzey kutbunda her Sonbahar'da ortaya çıkan Kış Han nefesiyle yer yüzüne kış soğuğunu getiriyor. İnanışa göre insanlar onun boynuzlarına bakarak kışın nasıl geçeceğini tahmin edebiliyor.