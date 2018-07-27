Burak Yeşilova’da

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, Lefke’den Burak Koçar’ı transfer etti. İki kulüp arasında yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlandı. Girne ekibi Burak’ı bonservisli olarak renklerine bağladı. Geride bıraktığımız dört sezonda Lefke forması giyen Burak, önceki sezonun yarısını kiralık olarak Ozanköy’de geçirmişti. Burak geçtiğimiz sezon Lefke adına kupa ve ligde 22 gol atma başarısı gösterdi.